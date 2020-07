Albiate, incendio nella notte in via Cascina Canzi: a fuoco un capanno e una legnaia

Incendio ad Albiate nella notte. Intorno alla una e trenta di lunedì 27 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina Canzi dove - per cause in corso di accertamento - hanno preso fuoco una baracca e una legnaia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i pompieri dai distaccamenti di Seregno, Carate Brianza e l'autobotte da Bovisio Masciago. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.