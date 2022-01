Incendio ad Albiate, sottotetto in fiamme

Vigili del fuoco in azione ad Albiate martedì pomeriggio. In fiamme un sottotetto: i pompieri intorno alle 15.30 sono intervenuti in via Roma, nel piccolo comune brianzolo, per domare le fiamme che si sono sviluppate nel piano rialzato di un'abitazione.

Sul posto sono state inviate l'autopompa del distaccamento di Seregno, l'autopompa del distaccamento di Lissone, il carro soccorso della sede centrale del comando provinciale di Monza e l'autoscala dal distaccamento di Carate Brianza. I pompieri sono stati al lavoro per circa tre ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrati feriti.