Incendio in un appartamento: evacuata una famiglia

Grande paura e tanti danni, ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio del pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco che ieri, mercoledì 9 novembre, sono intervenuti a Brugherio per spegnere le fiamme all'interno di un appartamento in via Dante.

Dalle informazioni fornite dalla polizia locale intervenuta sul posto erano sei le persone all'interno della casa: la mamma e i 5 figli, tutti minorenni. Nessuno ha riportato ferite, e gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente hanno escluso anche eventuali problemi di intossicazione da fumo. Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 e hanno causato seri danneggiamenti all'appartamento che - dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune di Brugherio - è stato dichiarato inagibile. Al piano superiori le fiamme hanno causato danni strutturali, mentre l'impianto elettrico dell'intero appartamento ha riportato danni molto gravi.

Nel frattempo sono stati attivati anche i servizi sociali per individuare un nuovo alloggio dove ospitare la famiglia. Durante le operazioni di soccorso, naturalmente, non sono mancati disagi alla circolazione del traffico, con la chiusura della via Dante.

Spetterà ai vigili del fuoco identificare la causa che ha scatenato il rogo.