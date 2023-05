Incendio nella notte ad Arcore, due auto a fuoco in strada

Due auto a fuoco nella notte ad Arcore. Nel corso della nottata tra lunedì 15 e martedì 16 maggio, in via Manzoni, nella cittadina brianzola si è verificato un rogo che ha coinvolto due veicoli. A prendere fuoco è stata un'auto parcheggiata in strada e le fiamme poi si sarebbero propagate anche a un veicolo vicino. L'incendio - e i rumori della combustione - hanno svegliato i residenti, facendo accorrere diverse persone alle finestre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Monza. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sono state avviate le indagini per risalire alle cause all'origine dell'accaduto. Il rogo, al momento, sembra essere stato di natura accidentale. Nessun ferito.