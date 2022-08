Paura ad Agrate Brianza, due auto a fuoco nella notte

Notte di fuoco ad Agrate Brianza. Due auto sono state distrutte da un incendio nella nottata di lunedì 8 agosto in via Roma. Le vetture, una Bmw e una utilitaria, sono di proprietà di una coppia che vive nello stabile sotto cui i mezzi erano parcheggiati e che è stato danneggiato dalle fiamme.

Il rogo è divampato intorno alle quattro: prima un forte boato che ha risvegliato i residenti, poi le fiamme. All'angolo con via Matteotti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il fuoco e i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano sull'accaduto. I veicoli sono stati completamente distrutti dall'incendio che ha danneggiato in parte anche la facciata del condominio e la vetrata di una attività commerciale situtata proprio di fronte.

I pompieri e i militari hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause all'origine del rogo che non si esclude possa essere di natura dolosa. Indagini in corso.