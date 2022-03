Auto prende fuoco in strada

Auto in fiamme all'alba di domenica ad Arcore, in Brianza. Le fiamme hanno avvolto una Mercedes classe C parcheggiata in una proprietà sulla strada, danneggiandola.

L'allarme è scattato verso le cinque del mattino quando è partita la telefonata con richiesta di intervento alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. I pompieri sono intervenuti in via Lombardia e hanno spento il rogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato i primi accertamenti.

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio e non si esclude possa essersi trattato di un rogo di natura dolosa, forse una bravata. Il veicolo presentava infatti un finestrino rotto e forse le fiamme potrebbero essere state appiccate lanciando qualcosa all'interno. Ignaro di quanto accaduto il proprietario che mentre la sua auto bruciava era a casa.