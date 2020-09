Auto divorata dalle fiamme in autostrada, soccorsi nell'area di servizio ad Agrate Brianza

Auto in fiamme in autostrada A4 ad Agrate Brianza nella mattinata di martedì 22 settembre. Intorno alle 8 una vettura ha preso fuoco all'improvviso all'altezza dell'area di servizio Brianza Sud, tra le corsie in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con un'autobotte da Monza e un'autopompa da Carate Brianza.

L'incendio è stato subito spento dai pompieri e non risultano persone ferite. Nell'area di servizio è intervenuta anche la polizia stradale. Nella serata di domenica, ad Agrate Brianza, all'interno di un campo a ridosso della strada provinciale che collega Caponago con Carugate un'altra auto aveva preso fuoco.