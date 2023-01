Auto in fiamme in strada a Barlassina

Incendio a Barlassina. A prendere fuoco nella tarda mattinata di giovedì 5 gennaio in via Fogazzaro, all'altezza di via Dante, è stata un'auto. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme all'improvviso e l'alta colonna di fumo grigio che si è alzata dal veicolo è stata notata anche a distanza. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa dal distaccamento di Desio. I pompieri si sono mezzi al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Ancora da chiarire le cause all'origine dell'incendio.