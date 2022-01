Notte di fuoco in Brianza, auto in fiamme in strada

Un'auto in fiamme in strada a Bovisio Masciago. Incendio nella nottata di domenica 30 gennaio in via Margherita Pusterla. Intorno alle tre di notte la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per una vettura in fiamme. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento cittadino con una squadra che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito.

La serata di sabato ha visto impegnati i pompieri anche a Vimercate dove è divampato un incendio all'interno della cascina Cavallera, una struttura diroccata e disabitata. Le fiamme si sono propagate velocemente e il rogo ha assunto dimensioni ingenti ma il pronto intervento delle squadre di soccorso e dei mezzi di emergenza ha permesso di domarlo in breve tempo. La situazione è sempre stata sotto controllo e nel corso della nottata sono proseguite le operazioni di minuto spegnimento all'interno dei locali.