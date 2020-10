Monza, auto prende fuoco in un box: intervento dei pompieri nella notte

Un'auto in fiamme in un box. E' successo nella notte a Monza dove intorno alla una di venerdì 16 ottobre sono intervenuti i vigili del fuoco. L'allarme è scattato in via Meda, dove le fiamme hanno avvolto un veicolo parcheggiato all'interno di una rimessa nel piano interrato.

Sul posto sono arrivate le autopompe da Monza e Lissone insiema a un'autoscala e un carro soccorso dal comando provinciale di via Mauri. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e l'intervento si è concluso senza feriti. Molti i residenti che allarmati per il fumo si sono riversati in strada. L'auto - una Fiat Panda - è andata invece completamente distrutta nel rogo. Sul posto anche i carabinieri di Monza che sono al lavoro per accertare le cause all'origine dell'accaduto.

FOTO - I vigili del fuoco in via Meda

Qualche ora prima i vigili del fuoco erano intervenuti a Ceriano Laghetto, in via Milano, per un incendio divampato all'interno di una acciaieria. A prendere fuoco era stato un silos contenente della polvere di carbone.