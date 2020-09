Auto in fiamme tra i campi ad Agrate Brianza, indagini in corso

Un'auto a fuoco in mezzo ai campi a ridosso della provinciale. Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza nella serata di domenica ad Agrate Brianza dove un'utilitaria è stata divorata dalle fiamme tra i campi lungo la strada provinciale che collega Carugate a Caponago.

Sul posto insieme ai pompieri di Vimercate sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti. Il veicolo risulta intestato a una società di Bologna e non è stata presentata alcuna denuncia per furto. Si indaga sulle cause all'origine del rogo e nell'incendio nessuno è rimasto ferito.