Tre auto in fiamme in mezzo alla strada, vigili del fuoco a Correzzana

Tre auto a fuoco in strada a Correzzana. L'incendio è avvenuto in via Ettore Majorana.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata nella mattinata di martedì 21 dicembre quando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha inviato sul posto quattro mezzi: una autopompa della sede di via Mauri a Monza, autopompa del distaccamento di Vimercate, autobotte da Monza ed autobotte dal distaccamento di Carate. Il rogo è stato domato senza difficoltà e il fuoco ha danneggiato complessivamente tre autovetture: sono in corso gli accertamenti per risalire con esattezza alle cause all'origine dell'incendio.

L'alta colonna di fumo che martedì mattina si è levata dal comune brianzolo è stata notata anche a chilometri di distanza.