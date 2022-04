Piromani scatenati: 19 auto a fuoco in Brianza

Una sorta di vero e proprio raid per mano di uno (o più) piromani. Sono 19 le auto andate a fuoco nella notte tra martedì 5 e mercoleddì 6 aprile in Brianza, tra il monzese e il comasco.

A Giussano sono state incendiate diverse auto parcheggiate in centro. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Ma sempre ieri sera, a pochi chilometri di distanza, sono state incendiate altre auto. Come riferiscono i colleghi di QuiComo oltre una decina di auto sono andate a fuoco tra Carugo e Mariano Comense. Intorno all'una di notte del 6 aprile 2022 sono iniziate a giungere alla centrale dei vigili del fuoco chiamate che segnalavano incendi di auto. Le vie interessate dai roghi sono state via Pascoli, via Cavour e viale Brianza a Carugo e piazzale Manlio Console a Mariano Comense.

Sulla vicenda gli investigatori sono già al lavoro.