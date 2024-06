Notte di fuoco a Giussano, due auto divorate dalle fiamme nel parcheggio del laghetto

Una Renault Capture distrutta dal fuoco e una Mercedes classe A danneggiata nel rogo. E' di due auto avvolte dalle fiamme - e fortunatamente nessun ferito - il bilancio dell'incendio avvenuto nella tarda serata di lunedì 24 giugno a Giussano, nel parcheggio del laghetto.

La richiesta di intervento con i mezzi di soccorso, i pompieri e i carabinieri della compagnia di Seregno giunti in via Stelvio, è scattata intorno alle 23. Qui ad andare a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, era stata un'auto parcheggiata, a quanto appreso, nei pressi del bar. Le fiamme hanno distrutto una Renault e prima di essere spente si sono propagate anche alla Mercedes parcheggiata vicino.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per stabilire le cause all'origine delle fiamme. Nessun ferito.