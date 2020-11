Limbiate, auto in fiamme in un parcheggio in via Beccaria

Auto a fuoco a Limbiate. Nella tarda mattinata di domenica 1 novembre in un parcheggio di via Cesare Beccaria sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

L'allarme è scattato intorno alle 12 quando una vettura in sosta nell'area ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono giunte due squadre da Desio e Bovisio Masciago: i pompieri hannoe stinto il rogo e messo in sicurezza l'area. Restano da accertare le cause all'origine dell'incendio. Non si sono registrati feriti.