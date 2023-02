Quattro auto a fuoco nella notte in strada a Limbiate

Notte di fuoco a Limbiate. Nella nottata tra sabato 4 e domenica 5 febbraio in via Alberto da Giussano quattro veicoli sono stati danneggiati da un incendio. A prendere fuoco - per cause in corso di accertamento - è stata una Citroen che era parcheggiata nel tratto e le fiamme si sono poi propagate anche a tre veicoli vicino che sono stati danneggiati dal fuoco.

A Limbiate sono intervenuti i vigili del fuoco di Bovisio Masciago e di Desio che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area, domando il rogo che fortunatamente non ha provocato feriti. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Limbiate che insieme ai pompieri hanno effettuato gli accertamenti per fare luce sulle cause dell'incendio. Al momento non sembrano essere emersi elementi che possano far pensare a un incendio doloso. Indagini in corso.