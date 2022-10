Quattro auto in fiamme nella notte in un parcheggio

Quattro veicoli in fiamme nella notte. Un incendio si è verificato nella nottata dello scorso sabato 1 ottobre a Limbiate.

All'interno di un parcheggio pubblico per cause ancora in corso di accertamento sono andati a fuoco quattro mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bovisio Masciago che hanno estinto le fiamme prima che potessero propagarsi ad altri veicoli e fare danni più ingenti. I mezzi, tra cui anche un furgoncino e un van, sono stati distrutti dal fuoco. A Limbiate sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per far luce sulle cause del rogo.

Al momento, secondo quanto trapelato, non sarebbero stati rintracciati elementi che potrebbero far pensare all'origine dolosa del rogo. Indagini in corso.