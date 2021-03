Lissone, auto in fiamme nel parcheggio in stazione

Un'auto in fiamme e soccorsi a Lissone. I vigili del fuoco sono intervenuti in piazzale stazione intorno alle 2.30 della notte dove era stata segnalata un'autovettura avvolta dalle fiamme.

Il veicolo parcheggiato nello spiazzo vuoto è stato devastato dal fuoco e a spegnere le fiamme sono stati i pompieri del comando provinciale di Monza accorsi con due autopompe da Lissone e Desio. SUl posto anche i carabinieri.

Al momento non sono note le cause all'origine del rogo e sono in corso le indagini. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito.