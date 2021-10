Incendio lungo la Statale 36, veicolo in fiamme e corsia chiusa

Un furgone in fiamme e circolazione in tilt lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga mercoledì mattina. Intervento dei soccorsi nella mattinata di mercoledì all'altezza di Nibionno. Per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza una corsia in direzione Sud, verso Milano, è stata chiusa.

A prendere fuoco è stato un furgone alimentato a metano che per cause in corso di accertamento all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito ad accostare a bordo strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e da quello di Monza, che hanno estinto il rogo in breve tempo. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Per consentire l'intervento in breve tempo è stato necessario chiudere temporaneamente la corsia sud della Statale 36.