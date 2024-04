Auto prende fuoco all'improvviso in mezzo alla strada: notte di fiamme a Nova Milanese

Un'auto a fuoco nella serata di Pasqua in Brianza. E' successo a Nova Milanese, in via Aldo Moro.

Intorno alle 22 di domenica 31 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune brianzolo per un'auto avvolta dalle fiamme mentre stava percorrendo il tratto.

Le persone a bordo sono riuscite a uscire dal veicolo che stava per essere divorato dal fuoco e hanno chiesto aiuto.

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto l'autopompa da Desio e l'autobotte da Bovisio Masciago: i pompieri hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza l'area. Accertamenti in corso per far luce sulle cause del rogo. Nessun ferito.