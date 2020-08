Monza, paura in viale Stucchi: auto in fiamme nel distributore di benzina. Video

Serata di fuoco quella di lunedì in viale Stucchi a Monza, teatro di un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. L'allarme è scattato alle 23.50, quando un'auto guidata da un uomo di Missaglia, nel Lecchese, è andata in fiamme mentre il conducente percorreva il vialone in direzione Milano.

Accortosi del fumo e delle fiamme, il guidatore ha pensato bene - forse preso dal panico - di accostare proprio all'interno del distributore di benzina Q8 e di mettersi in salvo.

Video | L'auto distrutta dalle fiamme

L'immediato intervento dei pompieri di Monza e Vimercate ha evitato il peggio. I caschi rossi, non senza fatica, sono riusciti a domare il rogo - furioso - e hanno evitato che le fiamme potessero arrivare alle pompe di benzina, distanti poche decine di metri. Sul posto anche una Volante della Questura per tutti gli accertamenti del caso.

Foto - I pompieri al lavoro