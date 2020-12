Limbiate, un'auto e un furgone vanno a fuoco nella notte a pochi minuti di distanza

Un'auto e un furgone andati a fuoco in pochi minuti a Limbiate nella notte. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 di lunedì 7 dicembre quando in via Guido Rossa sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. A essere avvolta dalle fiamme è stata un'Alfa Giulia, parcheggiata in strada. Le fiamme sono state domate da un'autopompa giunta dal distaccamento di Bovisio Masciago. L'incendio ha provocato ingenti danni al mezzo che è stato distrutto dal fuoco ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Un secondo veicolo pochi minuti più tardi è stato avvolto dalle fiamme, sempre in città. I pompieri sono giunti in via Settembrini, a quattro chilomerti di distanza circa dal luogo del primo incendio. Qui a essere distrutto dal fuoco è stato un furgone e le fiamme sono state spente da una squadra di pompieri di Lissone. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause all'origine del rogo. Indagano i carabinieri della compagnia di Desio.