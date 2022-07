Guida ubriaco e si schianta, auto e lampioni prendono fuoco: black out in città

Un'auto in fiamme, una colonna di fumo denso che si è alzata in cielo nel cuore della notte, lampioni a fuoco e un black out che ha lasciato al buio per diverso tempo la zona. E' successo a Meda, intorno alle due di notte di venerdì.

L'auto in fiamme e il black out

Tutto è cominciato quando un 28enne al volante di una Citroen DS4, residente a Novedrate, nel Comasco, mentre guidava in via delle Colline, avrebbe notato del fumo - come poi ha riferito ai carabinieri - fuoriuscire dal veicolo. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e l'auto sarebbe finita contro un palo dell'illuminazione pubblica, prendendo fuoco.

Le fiamme poi dal mezzo si sono estese ai cavi dell'illuminazione. Il lampione si è incendiato e il rogo ha coinvolto anche un secondo palo, situato a circa una cinquantina di metri di distanza. In pochi istanti, a seguito dell'incendio, l'impianto di illuminazione pubblica è andato in black out. Sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Meda sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una squadra di tecnici dell'Enel che ha posizionato un contatore provvisorio per non lasciare la zona al buio. Nell'incendio l'auto è andata completamente distrutta.

Il 28enne è stato sottoposto al test dell'etilometro e il giovane è risultato al volante con un tasso alcolemico di circa 1,2 g/l. Per il 28enne, di professione magazziniere, è scattata una denuncia in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.