Va a fuoco un'auto vicino alla caserma dei pompieri

Va a fuoco un'auto proprio nella via dove ha sede la caserma dei vigili del fuoco. È successo nella serata di oggi, venerdì 9 dicembre, a Monza. L'allarme è scattato dopo le 20.30 in via Mauri. Ad andare a fuoco un'auto nel cortile di una palazzina vicino alla caserma dei pompieri.

Immediato l'intervento dei pompieri che hanno domato l'incendio. Un intervento a km zero visto che l'auto che è andata a fuoco si trovava a pochi metri dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Sulla causa del rogo stanno indagando i pompieri.