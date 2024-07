Incendio in tangenziale, auto in fiamme e fumo nero

Incendio in tangenziale Est venerdì pomeriggio. Un'auto ha preso fuoco lungo le corsie dell'A51 in direzione Lecco, all'altezza di Cologno Nord, nel pomeriggio del 5 luglio.

Dalla tangenziale si è levata una colonna di fumo nero che non è passata inosservata e tra le corsie sono subito intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale. Non si registrano al momento feriti. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico con lunghe code e disagi per chi viaggia in direzione della Brianza e di Lecco.