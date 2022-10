Auto prende fuoco in tangenziale

Un'auto in fiamme sulla tangenziale e svincolo momentaneamente chiuso. Vigili del fuoco in azione nella serata di domenica 9 ottobre lungo la tangenziale Est all'altezza di Cernusco sul Naviglio. Un'Alfa 147, per cause in corso di accertamento, all'altezza dello svincolo, al momento di imboccare l'uscita avrebbe urtato la cuspide, schiantandosi. In seguito all'urto il veicolo ha preso fuoco.

La vettura è stata avvolta dalle fiamme e il conducente ha fatto in tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme. Lungo la tangenziale è intervenuto anche un carroattrezzi dell'Officina Mariani che si è occupato del recupero del veicolo, consentendo di ripristinare la circolazione. Lo svincolo è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso.