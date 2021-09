Auto in fiamme in Valassina a Briosco

Auto in fiamme in Valassina. Sabato mattina intorno alle 7 lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Briosco e Arosio, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio che ha avvolto una vettura.

Il rogo è divampato da un'auto alimentata a Gpl lungo le corsie in direzione Lecco. Sul posto sono intervenute squadre dal distaccamento di Seregno e da Carate Brianza. L'area è stata messa in sicurezza e non si registrano feriti. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico per consentire l'intervento dei soccorsi che, alle 8.30, era ancora in corso.