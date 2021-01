Varedo, a fuoco auto nel cortile di un condominio: intervengono i pompieri

Intervento dei vigili del fuoco a Varedo nella nottata di giovedì per un'auto a fuoco. Il rogo ha interessato un veicolo parcheggiato all'interno di un cortile condiminiale in via Zara e l'allarme è scattato intorno alle 4.30.

Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri con un'autopompa dal distaccamento di Bovisio Masciago allertata dalla centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Non si registrano feriti. Sono in corso di accertamento le cause all'origine del rogo: sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.