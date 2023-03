Fiamme nel parco di Monza, auto prende fuoco in viale Cavriga

Un'auto in fiamme nel parco di Monza. E' successo giovedì mattina lungo viale Cavriga, il tratto che attraversa il polmone verde monzese che ina lcuni orari è aperto anche al transito veicolare in settimana. Una vettura è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 8.

Il veicolo ha accostato sul lato della carreggiata e il conducente si è messo in salvo, restando illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza.

Le immagini del rogo sono poi finite anche in rete, condivise sulla pagina Instagram Intrattenishmonza da cui è estratto il frame della foto. Le fiamme sono state domate in poco tempo e non si sono registrati danni o feriti e nemmeno particolari ripercussioni sul traffico.