Vimercate, auto parcheggiata in strada prende fuoco nella notte

L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Indagini in corso sulle cause all'origine del rogo

Un'auto a fuoco in strada nella notte a Vimercate. Intervento dei vigili del fuoco intorno in via Milano intorno alle tre della nottata di giovedì 10 giugno. Per cause in corso di accertamento un'auto, una Volkswagen Golf, ha preso fuoco all'improvviso. Risulta che il veicolo sia stato avvolto dalle fiamme mentre era parcheggiato in strada.

Sul posto si sono precipitati i pompieri con un'autopompa dal distaccamento di Vimercate e i carabinieri della compagnia cittadina. Nel rogo nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause all'origine dell'incendio.