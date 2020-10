Vimercate, auto in fiamme in strada: in via Rossino vigili del fuoco e carabinieri

Auto in fiamme in via Rossino a Vimercate. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate intorno alle 23 di lunedì 19 ottobre sono intervenuti alla periferia della città brianzola dove una vettura - una Fiat Panda - è stata avvolta dalle fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini per verificare le cause all'origine del rogo e una possibile natura dolosa. I militari stanno effettuando anche i necessari accertamenti con il numero di telaio e la targa del mezzo per verificare se si tratti o meno di un veicolo provento di furto. Nell'incendio non si sono registrati feriti. Indagini in corso.