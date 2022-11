Auto prende fuoco all'improvviso nel parcheggio del negozio

Un'auto in fiamme in un parcheggio. Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri a Carate Brianza nella mattinata di martedì 15 novembre.

In via Marengo, all'interno dell'area di parcheggio scoperta del punto vendita Bricoman, un veicolo ha preso fuoco all'improvviso. I pompieri del distaccamento di Seregno, intervenuti sul posto, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno. All'origine dell'accaduto forse un corto circuito. Nel rogo nessuno è rimasto coinvolto e a riportare danni, soprattutto nella parte anteriore, è stata solo la vettura.