Fiamme in autostrada, cinque chilometri di coda in A4

Una colonna di fumo nero e cinque chilometri di coda. Un veicolo ha preso fuoco mercoledì pomeriggio lungo l'autostrada A4. Intorno alle 16.45 un mezzo - per cause ancora in corso di accertamento - è stato avvolto dalle fiamme lungo il tratto all'altezza di Trezzo sull'Adda, nelle corsie in direzione Bergamo, poco prima dell'uscita di Capriate.

In seguito alla richiesta di intervento sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale Autostrade per l'Italia. In autostrada si sono formate lunghe code per un totale di cinque chilometri tra Cavenago Brianza e Capriate per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza. Il rogo è stato domato senza criticità e non risultano feriti.