Incendio devasta azienda chimica: 6 feriti, uno gravissimo

Un incendio è divampato nell'area industriale di via Monferrato a San Giuliano Milanese (Milano), proprio al confine con il territorio di San Donato, nella mattinata di mercoledì 7 settembre. 6 persone, secondo le prime informazioni, sono rimaste ferite. Come riferisce MilanoToday sono tutti dipendenti dell'azienda. 4 hanno escoriazioni di lieve entità e sono rimaste intossicate, 2 invece sono in condizioni serie. Hanno 44 e 57 anni. In particolare il 44enne lotta tra la vita e la morte con ustioni di terzo grado ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le fiamme stanno devastando l'impianto della Nitrolchimica, società che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Da qui sono partite anche se non sono ancora chiare le motivazioni che hanno innescato l'incendio. Il capannone si trova nella zona industriale della frazione Civesio di San Giuliano Milanese. Le aziende vicine sono state evacuate dalle autorità. Se l'incendio non verrà domato a breve, sono tutte minacciate dalle fiamme. Il Comune di San Giuliano invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse delle abitazioni "per precauzione" e per possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona del rogo.

Il rogo si è scatenato intorno alle 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le lingue di fuoco sono alte decine di metri e, come confermato dai vigili del fuoco a MilanoToday, sono alimentate da sostanze chimiche e solventi. Il rogo ha alzato una densa colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza. I vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con circa 17 mezzi da tutta la provincia di Milano.

Sul posto stanno intervenendo anche i tecnici dell'Arpa (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) che misureranno le concentrazioni di agenti inquinanti nell'aria. "È stato attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa - si legge in una nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente -. L'azienda Nitrolchimica è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale codice 5.1 e si occupa di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg/die. Nello specifico l'azienda effettua principalmente il recupero di solventi organici".