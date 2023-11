Incendio a Lissone, fiamme dal balcone di una casa

Incendio a Lissone nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre. Intorno a mezzanotte in via Tripoli è scattato l'allarme da un'abitazione dove erano divampate fiamme da un balcone. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118 accorsi in via precauzionale e i vigili del fuoco che hanno raggiunto il balcone situato al secondo piano di un'abitazione di due.

A Lissone hanno lavorato le squadre a bordo di un'autopompa e del modulo spegnimento rapido dal distaccamento di Lissone, l'autopompa ed il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autoscala dalla sede centrale di Monza. Non si sono registrati feriti.