Bomboletta scoppia e il balcone prende fuoco

Fiamme da un balcone a Brugherio. In via Vittorio Veneto nella serata di martedì 1 marzo sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza insieme alla polizia locale per un principio di incendio. La segnalazione è partita da alcuni residenti che hanno riferito di aver sentito un forte scoppio e aver visto del fuoco su un terrazzino. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 in via precauzionale ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Secondo quanto emerso al termine degli accertamenti, a causare le fiamme sarebbe stato lo scoppio accindentale di una bomboletta contenente del liquido infiammabile. Sono stati momenti di tensione tra i condomini che hanno dato l'allarme. Lievissimi i danni riportati dalla struttura del balcone. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso la viabilità in via Veneto è stata interrotta per oltre 30 minuti.