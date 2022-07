Ancora fiamme in Brianza: vigili del fuoco al lavoro

La Brianza continua a bruciare. Una settimana, quella che sta per concludersi, di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Monza. L'ultimo incendio è divampato nella tarda mattinata di venerdì 22 luglio a Barlassina. Ad andare a fuoco la vegetazione in via Prati.

Sul posto sono giunti immediatamente i pompieri con l'autopompa e l'autobotte del distaccamento di Desio, il modulo boschivo di Seregno. Sono stati inviati anche due mezzi di supporto dal comando di Varese. Questa settimama i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi: a Bellusco è andato a fuoco un campo, proprio nei pressi del grande campo di girasoli "salvato" solo grazie al tempestivo intervento dei pompieri; a Trezzo sull'Adda dove ha perso la vita anche un agricoltore; a Besana Brianza dove hanno preso fuoco le sterpaglie.