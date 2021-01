Bernareggio, incendio nella notte: marito e moglie in ospedale. Morto invece il loro cane

Un uomo e una donna ricoverati in ospedale per accertamenti e un cane morto a causa di un incendio. Nella notte a Bernareggio, in un'abitazione in via Leonardo da Vinci, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

L'allarme è scattato intorno alle due quando la coppia - marito e moglie - si è accorta del fumo in casa ed è uscita in giardino, chiedendo aiuto. In via Leonardo da Vinci sono giunte due autopompe da Monza e Vimercate, un'autoscala dal comando provinciale di via Mauri e un carro soccorso da Carate Brianza.

Il rogo ha distrutto completamente gli arredi dell'abitazione che secondo quanto al momento ricostruito non non avrebbe però riportato alcun danno strutturale importante. Mentre la coppia veniva soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale a Vimercate per accertamenti, per il loro cane purtroppo non c'è stato nulla da fare: il meticcio è deceduto a causa dei fumi tossici inalati. Sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la causa all'origine del rogo che al momento sembrerebbe essere legata a un cortocircuito di una centralina. Nell'incendio non è stata danneggiata alcuna abitazione vicina.

FOTO - L'abitazione interessata dall'incendio