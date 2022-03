Incendio sul tetto, pensionato spegne le fiamme con la canna dell'acqua

Fiamme dalla canna fumaria del camino in Brianza. Nella mattinata di domenica 6 marzo a Besana Brianza in via Sirtori è scattato l'allarme per un incendio divampato dalla canna fumaria del camino di casa. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari: una coppia di pensionati. Ed è stato proprio il marito il primo a intervenire per spegnere il rogo, con una canna dell'acqua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina insieme ai vigili del fuoco di Seregno, Desio e Carate Brianza.

Le fiamme sono state spente dal proprietario di casa che, prima dell’arrivo dei soccorsi, usando una canna dell’acqua, ha domato il rogo prima che potesse propagarsi al tetto o ad altre porzioni dell'abitazione. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano ulteriori danni tanto che l'abitazione è ancora agibile.