Incendio in una casa, a fuoco il tetto

Incendio a Besana Brianza nella serata di giovedì 2 marzo.

In via Santi Vitale e Agricola, nella frazione di Calò, è scattato l'allarme per un incendio sul tetto di un'abitazione. In seguito alla chiamata di emergenza sul posto sono intervenute l'autopompa del distaccamento di Seregno, l'autopompa e l'autoscala del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno volontari.

A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione e il rogo sarabbe partito da una canna fumaria. In poco tempo i pompieri hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Non si registrano feriti.