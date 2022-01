Incendio in una villetta, a fuoco un tetto a Biassono

Vigili del fuoco in azione a Biassono sabato. I pompieri sono intervenuti in via Porta d'Arnolfo nella tarda mattinata dell'8 gennaio per un tetto andato a fuoco. Un rogo - per cause in corso di accertamento - ha interessato la copertura di un'abitazione del comune brianzolo e in seguito alla chiamata di emergenza a Biassono sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autoscala e un carro soccorso dal comando provinciale di Monza con l'ausilio di un'autopompa dal distaccamento di Lissone.

L'intervento si è concluso senza complicazioni e nessuno è rimasto ferito.