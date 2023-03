Incendio in un box, evacuato un condominio e due persone soccorse a Mezzago

Incendio all'alba a Mezzago. Intorno alle sei di mattina di lunedì 27 marzo è scattato l'allarme in via Biffi per un garage a fuoco all'interno del corsello interrato di un condomio.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. Sono state al lavoro l'autopompa del distaccamento di Vimercate, l'autopompa l'autoscala e il modulo di supporto della sede centrale del comando di via Mauri e l'autobotte del distaccamento di Gorgonzola. Le fiamme hanno parzialmente coinvolto le abitazioni che si trovavano di sopra e per motivi di sicurezza sono state evacuate tutte le famiglie che erano all'interno dei loro appartamenti.

Due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario giunto sul posto con alcuni mezzi di emergenza. "Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio e per la verifica della sicurezza dei luoghi" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza.