Incendio a Brugherio: fiamme e alta colonna di fumo nero

Un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza nel buio e fiamme. Incendio nella serata di sabato 2 aprile all'interno di un capannone in via Della Vittoria, a Sant'Albino, al confine tra Brugherio e Monza.

Il rogo - di dimensioni notevoli - è divampato poco prima della mezzanotte e da via Della Vittoria è partita una chiamata di emergenza che ha fatto accorrere diversi mezzi dei vigili del fuoco. Al momento sono nove le squadre operative sul posto inviate dalla sala operativa del comando provinciale di via Mauri. I pompieri stanno lavorando per domare le fiamme e contenere l'incendio divampato all'interno di un capannone.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in via precauzionale. In via Della Vittoria sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno temporaneamente chiuso il tratto per consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza.

