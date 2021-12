Incendio a Brugherio, pompieri al lavoro in via Andreani

Una canna fumaria a fuoco e intervento dei pompieri a Brugherio. Le squadre del comando provinciale di Monza e Brianza sono state al lavoro in via Andreani nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre.

La chiamata di emergenza è giunta alla centrale operativa intorno alle 16.30 e sul posto sono giunte un'autopompa, autoscala e carro soccorso dalla sede di via Mauri. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nella giornata di mercoledì i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Verano Brianza in via Sauro per l'incendio di un furgone in strada.