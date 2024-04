Incendio in un box, vigili del fuoco a Brugherio

Squadre di pompieri al lavoro a Brugherio lunedì mattina. Nel parcheggio tra via Manin e via via Aldo Moro, non sono passati inosservati in tarda mattinata i mezzi di emergenza dei pompieri insieme a carabinieri e un'ambulanza del 11, giunta sul posto in via precauzionale.

La chiamata con la richiesta di intervento segnalava un incendio in corso in un box condominiale: all'interno a prendere fuoco, secondo quanto al momento emerso, è stato un monopattino elettrico. L'intervento dei pompieri ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Il condominio non è stato evacuato e non si sono registrati feriti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza complicazioni e in poco tempo.