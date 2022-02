Brugherio, fiamme da un balcone: si indaga anche sull'ipotesi dolosa

Soccorsi in forze martedì mattina a Brugherio, in via Dalla Chiesa, al confine con Monza. Intorno alle 8 sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre dal comando provinciale di via Mauri insieme ai mezzi del 118 e ai carabinieri dopo che su un balcone era stata avvolta dalle fiamme una caldaia.

Il rogo è stato domato e nell'abitazione risulta non fossero presenti i proprietari: non ci sono stati feriti e le fiamme non hanno danneggiato l'edificio. Sono in corso però le indagini per far luce su quanto accaduto. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per risalire all'origine del rogo e alle cause, senza escludere la possibilità di una pista dolosa.