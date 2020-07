Brugherio, incendio devasta abitazione: carabinieri salvano una donna dalle fiamme

Le fiamme che divorano l'abitazione e il fumo che invade i locali e la strada. E una donna salva grazie a chi non ha esitato a sfidare il fuoco.

Una signora di 88 anni nella serata di mercoledì, a Brugherio, è stata tratta in salvo e soccorsa durante un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile nella centralissima via Italia. Il rogo - causato secondo i primi accertamenti con tutta probabilità da un cortocircuito - ha interessato un appartamento situato al primo piano al civico 36. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione cittadina che hanno creato una "scala" umana per raggiungere la donna rimasta bloccata nell'abitazione tra le fiamme.

I militari, utilizzando l'estintore in dotazione, sono riusciti a spegnere il fuoco intorno al balcone e raggiungere la donna che aveva cercato di allontanarsi dalle fiamme e di raggiungere il terrazzino esterno. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno portato definitivamente in salvo la donna e un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla signora che è stata poi trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.