Incendio a Busnago, fiamme dal deposito di un capannone

Una colonna di fumo nero e le fiamme. Principio di incendio sabato mattina a Busnago, in via Del Lavoro. Intorno alle 10 è scattato l'allarme per un rogo che ha interessato un deposito all'esterno del capannone di una azienda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sette mezzi dal comando provinciale di Monza e Brianza, dal distaccamento di Vimercate, da Dalmine e Gorgonzola. L'intervento è iniziato alle 10 ed è ancora in corso: dal comando dei vigili del fuoco fanno sapere che il rogo è in fase di controllo e sono in corso le operazioni di smassamento. Seguiranno aggiornamenti.