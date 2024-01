Incendio a Busnago, casa inagibile per le fiamme: soccorsi anche due bimbi

Incendio a Busnago, a fuoco un'abitazione in via Matteotti. Le fiamme sono divampate all'alba di giovedì 18 gennaio e all'origine del rogo sembra esserci un corto circuito partito da una presa elettrica che funzionava male. In pochi istanti in via Matteotti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate e i vigili del fuoco giunti con un'autopompa da Vimercate e un mezzo da Desio.

Il rogo ha danneggiato l'immobile dove vivono marito e moglie insieme a due figli piccoli e l'abitazione al momento è stata dichiarata inagibile. Le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. A Busnago sono intervenuti anche i mezzi del 118 che in via precauzionale hanno trasferito in ospedale la famiglia per alcuni accertamenti. Non si registrano feriti.