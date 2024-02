Camion prende fuoco in mezzo alla strada: in fiamme 50 quintali di bobine

Incendio all'alba ad Agrate Brianza. Un camion con 50 quintali di bobine di rame ha preso fuoco all'improvviso in strada lunedì, nelle prime ore della mattinata.

E' accaduto lungo la strada provinciale 13 che collega il comune brianzolo con Carugate e Pessano con Bornago. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme mentre stava procedendo lungo il tratto, poco prima di un distributore di carburante. Il rogo, forse causato da un guasto ai freni, è divampato all'improvviso con le fiamme che a partire da un pneumatico hanno distrutto tutto il mezzo e il carico. L'autista è riuscito a scendere in tempo dal camion e a mettersi in salvo.

In pochi istanti lungo la strada provinciale sono giunti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate. Sono in corso accertamenti per far luce sulle cause all'origine dell'incendio.